PÄEVAKÄPP ⟩ Ebamaine kaunitar Liza ootab juba kolm aastat südamesõpra

Pojad on juba ammu kodudes, kuid Liza ootab ikka veel. Ilmselt on talle saatuslikuks saanud tema tagasihoidlik iseloom. Jah, Liza veel ei viska inimest nähes pikali ja ei aja kõhtu paituste saamiseks uppi, kuid Liza tunneb inimese vastu väga suurt huvi ning me teame, et see on vaid aja küsimus, millal Lizast saab paikass.