PÄEVAKÄPP ⟩ Karmi tänavaelu elanud Kesha on valmis saama rahulikuks kodukassiks

Kuna Kesha on pidanud olema karmi vanglatoidu peal ja osalenud elus ilmselt nii mõneski kakluses, on tal alles vaid kaks hammast, aga see ei takista tal nautimast häid ja paremaid pehmeid hõrgutisi.

Aga kuna Kesha on kass, siis me tegelikult ei tea, mis elu ta elanud on – Kesha hoiukodu saab öelda, et ta on rahulik kiisu, kellele väga meeldib pai ja ka nurr tuleb kergesti. Natukene on inimese vastu umbusaldust, aga see on lausa õigustatud - ega igaühte ei tohigi tänapäeva karmis maailmas pimesi usaldada.