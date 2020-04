PÄEVAKÄPP ⟩ Vahva vunts Juss teab täpselt, mis talle meeldib

Juss on selline isepäine tegelane, kes tuleb ja ronib sülle või silitab jalgu või tuleb lähedale magama siis, kui ta seda ise soovib. Kui tal paituju ei ole, annab ta sellest ka märku. Kui ta aga soovib paisid saada, siis mõnuleb ta kogu hingest — silmad vajuvad kinni, nurrumine valjeneb ja näha on, et Juss naudib seda väga. Eriti meeldib talle, kui keegi teda pea pealt kõrvade vahelt õrnalt masseerib. Väikeste lastega perre kassipoiss pigem ei sobi.