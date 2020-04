VIDEO ⟩ Haruldase haigusega kass ei kasva kunagi suureks

Kassike Munchie, kes elab koos perenaine Emily Tomlinsoniga Inglismaal, sündis haruldase haiguse, hüpoparatüreoidismiga. See on tema kasvu peatanud ning isegi kaheksakuusena näeb Munchie välja nagu kassipoeg.

Tomlinsoni sõnul öeldi talle veterinaaride poolt, et Munchie jääb terveks eluks kääbuskasvu. Viimaste kuude jooksul on kass küll kaalus veidi juurde võtnud, ent mitte kasvanud. Haigus ei sega tal aga elu nautimast ning ta on sama rõõmus ja energiline, nagu teisedki hiirekuningad.