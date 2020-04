Inglismaal hakatakse treenima koroonaviirust tuvastavaid koeri

Medical Detection Dogs on juba välja õpetanud koeri, kes oskavad kindlaks teha, kas inimestel on malaaria, vähk või Parkinsoni tõbi. Nüüd hakatakse aga katsetama koroonaviiruse tuvastamist.

Ühingu juht Claire Guest nentis, et kõigepealt tuleb neil mõelda välja, kuidas koerad võimalikke koroonahaigeid ilma ennast ja koerajuhte ohtu panemata nuusutada saaks. Guesti sõnul ollakse juba praegu kindlad, et koerte teravad ninad on selleks tööks võimelised.