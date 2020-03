LOOMAKAITSJATE ÜLESKUTSE ⟩ Postita sotsiaalmeediasse loomadele mõeldud hea soov

Loomakaitsjate eesmärk on levitada südamlikke sõnumeid, et inimesed ei unustaks keerulisel ajal loomi meie kõrval ja ühiskonnas. Juba tänaseks on kampaania raames sotsiaalmeediasse postitatud mitmeid ilusaid soove: «Soovin, et mitte ükski loom ei kannataks inimese pärast», «Soovin, et inimesed mõistaksid, et loomadel on emotsioonid», «Soovin, et me ei häbeneks hoolida», «Soovin, et inimesed mõistaksid, et kõik loomad väärivad elu», «Loomade poolt ka kodus püsides» jt.