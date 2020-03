Lemmikule puuk halba ei tee ehk lükkame ümber levinumad puukidega seotud müüdid

Loomadele puugid halba ei tee

See on üks levinum müüt, et koerale ja kassile ei tee puuk midagi. Et las see puuk olla seal, küll ta end täis sööb ja ära kukub. Tõsi, puukentsefaliit tõesti kassile ja koerale midagi ei tee, küll aga võib seda teha borrelioos, mille peiteaeg on äärmiselt pikk. Esimesed sümptomid, milleks on kõrge palavik, loidus, isutus, oksendamine ja liikumisprobleemid, avalduvad mõnikord alles kuid pärast haigestumist. Seetõttu on oluline oma neljajalgset sõpra tunda, teda kontrollida ning tema käitumises muutusi nähes sarnaselt inimestele leida üles võimalikud kinnitunud puugid, need ohutult eemaldada ning veterinaari poole pöörduda. Tasub siiski teada, et loomadel esineb borrelioos küll harvemini kui inimestel, kuid siiski on haigestumisi. Suuremat ohtu teeb see, kui lemmik mürgise puugi tuppa inimeste keskele toob. Puugid on nakkushaiguste levitajad ja võivad kanda lisaks entsefaliidile ja borrelioosile edasi ka katku, tüüfust ja teisi haigusi.

Puugid on ohtlikud ainult suvel

Ettevaatlikumaks peaks muutuma juba esimeste soojemate ilmadega, sest tegelikult kestab puukide aktiivsusperiood varakevadest kuni esimeste talvekülmadeni. Eriti rohkelt on neid suve esimesel poolel.

Linnas pole võimalik puuki saada, nad on ainult lehtmetsas

Puugid tegutsevad igal pool. Võid puugi saada linnas elades koduaiast, pargist või isegi naabri koeralt. Puugid ei hüppa, lenda ega kuku puudelt otse inimesele või loomale. Nad elutsevad kõrges rohus ja „ronivad“ oma ohvrile külge. Õues käivad koduloomad liiguvad puukidele sobival kõrgusel, mistõttu on lihtne neile külge hakata.

Mulle on tehtud puugisüst, seega ei saa minuga midagi juhtuda

Puugisüst ehk puukentsefaliidi vastu tehtud vaktsiin paraku borrelioosi korral ei aita. Selle vastu ei ole võimalik vaktsineerida. Samuti ei saa borrelioos olla üle elatud või läbi põetud, kuna see jääb su organismi alles ja mingi aja tagant võib uuesti aktiviseeruda.

Puukide tekitatavat kahju ei saa ennetada

Puugihammustus on nii loomale kui ka inimesele valutu, mis teebki selle väga ohtlikuks — lemmik ei anna sellest märku ja ka inimene ei pruugi tunda, et puuk nahapinnale on tulnud. Seetõttu on äärmiselt oluline pärast õues viibimist nii end, lapsi kui loomi kontrollida. Paksu karva seest on raske puuke märgata, mistõttu tuleks regulaarselt pärast igat metsaskäiku looma kammida. Nii eemaldad ka puugid, kes pole veel looma külge hakanud. Puukidele meeldib kinnituda õrna naha külge ja piirkonda, kus ei ole eriti karvu või kus karvakasv on väiksem, näiteks koonu, silmade ja kõrvade ligidale — kontrolli neid kohti eriti hoolikalt.

Kahjuks ei ole veel vahendeid, mis puukide loomapeale tulemist vältida aitaks. Küll aga saab osade vahendite abil ära hoida nende kinnitumist. Lemmikutele on loomakauplustes saadaval küllaltki suur valik erinevaid looduslikke puugipeletusvahendeid: nii kaelarihmasid (kaitse puukide eest on 4-8 kuud), täpilahuseid, mida looma turjale tilgutatakse (kaitse puukide eest on 1-2 kuud), tablette kui ka aerosoole.

Oluline on aga meeles pidada, et kui sul on kodus nii koer kui kass, siis ei tohiks neil samu vahendeid kasutada, kuna osad koertele mõeldud puugipeletuseks kasutatavad toimeained on kassidele mürgised. Samuti võivad ohtlikuks kujuneda ise kokku segatud eeterlikud õlid, mida tänapäeval juba küllaltki palju kasutatakse. Eeterlikke õlisid kasutades tuleb veenduda, et õli on korralikult lahjendatud ning liigile ohutu.

Kui oled puugi avastanud...

Pea meeles, et puugi kiire avastamine võib lemmiklooma ja pereliikmeid ohtlikust nakkusest päästa. Kui aga märkad endal või pereliikmel puuki: