PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodus suurde stressi sattunud Miisu vajab armastavat kodupakkujat

Mitu aastat ootasid Südameke ja Miisu hoiukodus Tartumaal omale kodusid, kuid mitte keegi ei soovinud neid Tartumaale vaatama minna. Nüüd on Miisu Tallinnas turvakodus ning loodab, et seal leiab ta viimaks oma südamesõbra.

Turvakodus on Miisul olnud väga raske kohaneda ning ta on väga ehmunud ja stressis. Miisuke on suurest stressist oma kõhualuse paljaks lakkunud, mis näitab, kui raske on Miisul uue elukorraldusega harjuda. Miisu vajaks väga endale armastavat ja hella päriskodu, kus rahulikult harjuda ning taas omale uhke kasukas kasvatada.