VIDEO ⟩ Pärnus tuli inimasustuse juurest minema viia järjekordne hülgepoeg

«Seekord oli tõesti vaja talle abistavat kätt pakkuda kuna liikumise suund oli merest järjest kaugemale ja järjest rohkem metsa,» selgitas Valner. «Koostöös keskkonnakaitsespetsialistiga jõudsime ühisele otsusele, et kliiniku abi ta ei vaja. Mõned väiksemad vigastused olid, kuid need paranevad ise.»

Hülgepoja karvastik on vahetunud ja see tähendab, et ta on võimeline omapäi hakkama saada. Sestap transporditi ta kohta, kus ta saaks segamatult rannaliival peesitada ja vajadusel vette minna.