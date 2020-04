OLE ETTEVAATLIK ⟩ Lahtine või poolavatud aken võib kassi eluküünla kustutada

Kassi ei saa usaldada nagu inimest. Näiteks võib möödalendav lind kassi loomulikud instinktid valla päästa ning püüdes tiivulist kätte saada kukubki loom alla. Isegi see, kui omanik loomal pilku peal hoiab, ei pruugi aidata, sest loom kukub hetkega. Libedatel aknaplekkidel turnimine võib lõppeda väga kurvalt ja isegi kui kass kukkumisest taastub ning kodutee leiab, ei tasu arvata, et ta järgmine kord enam aknast välja ei roni.

Tuulutusasendisse jäetud aknad võivad tunduda sobiva kompromissina — aken on lahti, kuid loom sealt välja ei saa ning samas tuleb tuppa mõnus tuuleke. Ikka ja jälle satub loomakliinikusse loomi, kes on tuulutusasendisse jäetud akna vahele kinni jäänud. Kassid ei saa iseseisvalt akna vahelt välja ning paljudel juhtudel on vigastused fataalsed. Looma siseorganid saavad kahjustada, sest veresooned surutakse kokku. Kass võib surra lämbumise tagajärjel. Isegi, kui omanikud leiavad eest elus kassi ja esialgu paistabki, et kõik on korras, surevad kassid sageli saadud vigastustesse.