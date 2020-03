FOTOD ⟩ Tallinnast leiti autolt löögi saanud orav, kes peitis endas suurt saladust

Juba esmasel ülevaatusel oli näha, et käbikuninga esikäpad ei funktsioneerinud ning tema suu oli veidi marraskil, mistõttu oli loomapäästjatel alust arvata, et orav oli saanud löögi autolt. Edasi viidi orav Loomade Kiirabi kliinikusse, kus veterinaar Nikolajs Oborin täheldas, et suure tõenäosusega on loom tiine, kuigi veel varajases staadiumis. Röntgenis ühtegi luumurdu ei tuvastatud, kuid kuna kardeti turset peas, sai orav kaasa rohud ja kolis hoiukodusse. Üle ei jäänud muud, kui oodata ning vaadata, kas tema seisund paraneb. Orav sai oma pirtsaka loomuse tõttu nimeks Diva.

«Meie õnneks hakkas esikäppade motoorika tasapisi taastuma, orava söömisharjumused valmistasid aga muret. Iseseisvalt ta väga süüa ei tahtnud, ilmselt ebamugavustunde tõttu esikäppades,» kommenteeris ühing sotsiaalmeediapostituses. Otsustati, et orava eest hoolitsev vabatahtlik Merilin toidab teda spetsiaalsest oravatele mõeldud piimapulbrist tehtud seguga, et orav saaks kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalid kätte. Merilini õnneks meeldis see talle väga ja Diva jõi lutipudelist isukalt.

Järgnevate päevade jooksul muutus Diva kõht aina ümaramaks ning selle sees liigutati üha agaramalt. Seetõttu tuli kibekiiresti valmis ehitada pesakast, kus Diva järglased ilmale tuua sai. 22. märtsil oli orav tavapärasest aktiivsem ja rahutum ning järgmise päeva hommikul Divat kontrollima minnes avastas Merilin, et öö jooksul oli tema hoolealusest saanud ema. Kuna kastist välja tulles katab Diva pojad kinni, ei ole nende täpne hulk teada. Vähemalt neli pisikest oravakest on seal aga kindlasti.

Oravaema enda seisukord on nädalatega oluliselt paranenud — ta joob ise kausist piima, hoiab esikäppade vahel krõbinaid ja muud toitu ning peidab kasti varusid. Metsloomaühing tuletab aga meelde, et kõik autojuhid võiksid linnakeskkonnas veidi ettevaatlikumalt sõita ning puid maha võtta plaanivatel koduomanikel on soovitatav enne kontrollida, ega nad kellegi kodu hävitama ei hakka.