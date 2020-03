Loomaarst vastab: kuidas ma tean, et ma oma kassile meeldin?

Pea ja põse sinu vastu nühkimine, saba püsti pai küsimine ja vastu jalgu nühkimine on kindlad märgid poolehoiust. Kiisudel on näopiirkonnas lõhnanäärmed ning peaga inimese vastu hõõrudes jääb kiisu lõhn inimese külge. See on teistele kassidele märgiks, et see inimene on tema karjaliige.