AITA ABIVAJAJAT ⟩ Ootamatult haigestunud Saara muutus rõõmsast paikassist kurnatud hädaliseks

Esimene visiit kliinikusse — kõik tundub pealtnäha korras olevat. Maksaensüümid on veidi kõrgemad kui peaks, aga ei midagi traagilist. Kanüül jäi käppa, kassituppa tuli kaasa tilguti ning üksjagu süste, mida Pesaleidja vabatahtlikel tuli Saara turjanaha alla ja veeni süstida. See muutis Saara olemist pisut paremaks. Kuni sellest enam jälle ei piisanud.

Uus visiit kliinikusse. Röntgenpilt vaba vedelikku ei näita, punkteerimine tulemust ei andnud. See on ainult positiivne: vähemalt ei ole Saaral kuri ja kohutav FIP ehk surmav kasside peritoniit. Kaasa anti uued ravimid ja nüüd on Saara tervis juba pisut parem. Saara sööb. Ta on päris reibas. Tõbise näoga on ta endiselt, aga seisund on siiski-siiski paranenud!