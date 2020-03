VIDEO ⟩ Pargivahil õnnestus jäädvustada talvekoopast välja ronivat hiiglaslikku karuotti

Gagnonil olid olemas kõik vahendid unistuste video saamiseks, sest tema taktikepi all tegutseb grislikarude päästekeskus. Küll aga on looma käitumist pea võimatu ette ennustada ning seetõttu kulus kaheksa aastat enne, kui naine õigel ajal õiges kohas oli ja Boo-nimelise metsaoti ärkamist jälgida sai, vahendab The Guardian.

«Me oleme igal aastal üles seadnud rajakaamerad, kuid alati on nendega midagi juhtunud ja hetked, mil Boo üles ärkab, ei ole kunagi lindile jäänud,» selgitas Gagnoni. Boo on 20-hektarilise karukeskuse ainuke elanik — ta sündis looduses, kuid 2002. aastal tapsid salakütid tema ema ning Boo toodi koos vend Cariga spetsialistide hoole alla. Cari suri hiljem, ent Boo on aastate jooksul tublisti hakkama saanud. Karu magamiskohaks on kahemeetrise lumekihi alla mattunud palkidest varjualune. See on varustatud erinevate anduritega ning võimaldab teadlastel Boo talveund lähemalt uurida ja analüüsida.