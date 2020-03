Belgia koroonahaige andis viiruse edasi oma kassile

Ühe Belgia koroonahaige kass sai oma omanikult hetkel maailmas leviva koroonaviiruse Covid-19. See on uudse koroonaviiruse esimene ülekandumine inimeselt kassile. Lemmikloomad, kes siiani omanikelt viiruse on saanud, on olnud kaks koera Hongkongist.