LOOMAKAITSJAD ŠOKIS ⟩ Keskkonnainspektsioon otsis läbi Loomakaitse Liidu liikmete kodu

«Veidi enne keskpäeva sõitis loomakaitse liidu kahe juhatuse liikme koduõuele võõras auto. Ilusa ilmaga oli väljas terve pere ehk lisaks juhatuse liikmetele pere meespool ja neli alaealist last, kellest üks 1,5-aastane,» alustas ELL postitust, millel on nüüdseks sadu jagamisi ja kommentaare. «Teadupärast on loomakaitsjate enda kodud võimalusel ka päästetud loomadele koduks ning selle pere õuel jookseb suisa kaheksa päästetud koera.»

Edasise kirjelduse kohaselt nõudsid autos istujad koerte kinnipanekut, et nad saaksid autost väljuda. Majaperemees nõudis aga vastu, et saabujad kohe minema läheks — majas oli kolme leibkonna inimesi, kellede hulgas kaks vanainimest ja neli alaealist last, kes koroonaviirusele vastuvõtlikumad.

«Üks autos istunud ametnikest ütles selgelt, et kui koeri kinni ei panda, siis neil on õigus enda kaitseks kasutada tulirelva. Kogu situatsioon ei jätnud kahtlust, et nad ongi võimelised koeri maha laskma,» jätkas ELL kirjeldust. «Kuna koerte elude ja laste tervisega riskimine oli mõeldamatu ja kogu sissetungiinvasioon üsna tõsiselt võetav ja ehmatav, siis pandi koerad kinni. Peale seda saabus õuele veel kaks autot.»

Keskkonnainspektsioon otsis karupoegi

Kõigist autodest väljusid inimesed, kellel oli seljas kaitseriietus, mis varjas ka nägu. ELL-i sõnul ei esitlenud end ükski ametnikest dokumentidega ning kohalolijatele öeldi vaid, et neil on luba krundi läbi otsimiseks. Väidetavalt otsiti taga kahte karupoega ning majarahvale öeldi, et kui karud käes, lähevad ametnikud minema.

Kogu lugu sai alguse veebruaris avalikustatud sotsiaalmeediapostitusest, kus kirjeldati, kuidas metsaraiujad hirmutasid metsatööde käigus pesalt minema karuema. Facebookis levis foto kahest pisikesest, ca paarinädalasest omapead jäänud karupojast. ELL-i poole pöördusid mitmed inimesed, kes palusid, et keegi karudele appi läheks. Loomakaitsjad käisid samal õhtul metsas neid otsimas, kuid ei leidnud pimedas üles õiget kohtagi, rääkimata pisikestest karupoegadest. Mis metsaottidest sai, on siiani teadmata.

«Kui soovisime fikseerida olukorra piltidega, siis seda ei lubatud ja öeldi, et telefonid tuleb panna auto kapotile. Samuti öeldi selgelt, et on meie valida, kas see läbiotsimine tehakse viisakalt või inetult. Kuna tegemist on suure majapidamisega, kus lisaks kahele eluhoonele ka suur laut, kuurid, koerte maja, laste mängumaja, siis otsiti kõik need läbi väga põhjalikult. Läbi vaadati ka inimese isiklik telefon ja sülearvuti. Tutvuti neis olevate piltide ja videotega, loeti inimeste isiklikke vestlusi,» kirjeldas ELL toimunut, lisades, et läbiotsimisel vaadati kõikidesse riiulitesse, kappidesse, voodite alla, põrandalaua vahedesse, riidekappidesse. Läbi otsiti pööningud ja keldrid ning lammaste aedik, kogu ettevõtmine kestis kokku ligikaudu kaks tundi.

Karusid tuleks aidata, kuid seda on keeruline teha