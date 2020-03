FOTOD JA VIDEO ⟩ Leekidest päästetud koaalad naasevad tagasi Austraalia loodusesse

Nüüd aga, mil olukord on kontrolli all ja vigastatud koaalad taastunud, hakatakse loomi vähehaaval taas looduslikesse elupaikadesse vabastama. Kanangra-Boydi rahvusparki on viidud viis koaalat — neli täiskasvanut ja üks noorloom — kes olid jaanuarist alates Sydneys Taronga loomaaias jälgimise all.