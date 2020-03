VISAD PAHARETID ⟩ Üheksa linnuliiki, kes looduses kaost külvavad

1. Kuldnokk

Kuldnokk FOTO: Pexels

Kui Eestis on kuldnokk armastatud kevadekuulutaja, siis mujal maailmas neisse nii heatahtlikult ei suhtuta. Inimeste poolt Põhja-Ameerikasse viidud kuldnokad on välja tõrjunud kohalikke linnuliike ja hävitanud viljapuid. Põhja-Ameerika kuldnokkade populatsiooni hinnatakse kahele miljonile ja neid on lubatud igal ajal tappa.

Lääne-Austraalias, kuhu kuldnokad pole veel jõudnud, on valitsus palganud püsivaid patrulle, kes peavad maha laskma kõik sinna tulla üritavad linnud.

2. Koduvarblane

Koduvarblane FOTO: Pexels

Ka varblane, kuigi pisike, on teiste lindude suhtes tihtipeale agressiivne. Pärit Euraasiast, viidi koduvarblased 19. sajandi keskel Ameerikasse, Aafrikasse, Uus-Meremaale ja Austraaliasse. Ameerika ornitoloogid on täheldanud, et varblased lõhuvad võõraste lindude pesi ja tapavad neis olevad pojad, et paremad pesapaigad oma valdusesse saada. Kuna nad saavad inimasustustes hästi hakkama, on see nende levikule kaasa aidanud ja konkureerivatele liikidele palju peavalu põhjustanud.

3. Kanada lagle

Kanada lagle FOTO: Pixabay

Suurt kasvu kanada lagled peatuvad parvedena erinevatel veekogudel ja neid ümbritsevatel rohumaadel. Karjakesti hävitatakse teiste lindude pesi ja peletatakse võõrad minema. Laglede väljaheited on aga suureks reostusallikaks veekogudele, sest nende eemaldamine on pea võimatu. Väljaheited omakorda aitavad levida mürgistel vetikatel.

Lisaks sellele puutuvad need linnud ka inimestega kokku ja seda mitte heades olukordades — kuna kanada lagled on territoriaalsed, ei pea nad paljuks inimesi rünnata, et sissetungijad minema ajada. Lisaks sellele kattub nende lennukõrgus lennukite omaga ning kokkupõrke korral võib nende suurus lennukimootori hävitada. 1994. aastal põhjustas parv kanada laglesid lennuõnnetuse, mis lõppes 24 inimese hukkumisega.

4. Kühmnokk-luik

Kühmnokk-luik FOTO: Pexels

Viimase paarikümne aastaga on kühmnokk-luikede levila märgatavalt suurenenud. Oma mõju on selles ka inimesel — kühmnokk-luike peetakse tema dekoratiivsuse tõttu tiikidel sageli ilulinnuna. Kuna neil pole pea üldse looduslikke vaenlasi, on kühmnokk-luikedel vaba voli teised linnud minema tõrjuda ja neid võib pidada invasiivseks liigiks.

Kühmnokk-luikede hirmsaimaks relvaks on nende nokk, millega nad on võimelised sügavaid haavu tekitama. Rünnates kasutavad nad ka tiivanukke, mille hoobid on võrreldavad täiskasvanud inimese rusikalöökidega. Vihane luik võib inimesele olla eluohtlik.

5. Sinikael-part

Sinikael-part FOTO: Pexels

Rahulikult jõekallastel toimetavaid sinikael-parte vaadates võib olla raske aru saada, et ka nemad võivad olla agressiivsed. See on eriti hästi nähtav isaslindude hulgas, kelle paaritumishimu neid ka teistest liikidest sulelistele ligi tikkuma ajab.

Kuna ka sinikaelad on end paljudes kohtades võõrliigina sisse seadnud, võitlevad nad toidu ja pesitsuskohtade eest kohalike linnuliikidega. Sinikael-pardid on ka linnugripi kandjad — tihtpeale nad haiguse ägedat vormi ise ei põegi, kuid levitavad seda edasi teistele lindudele.

6. Kaljutuvi

Kaljutuvi FOTO: Pixabay