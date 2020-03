Loomapargist plehku pannud papagoi ehmatas pahaaimamatut inglast

Veterinaarid korraldasid aarale läbivaatuse ning avastasid, et ta oli kiibistatud. Kiibile oli kantud nii aara nimi, Wilma, kui ka tema koduks oleva loomapargi kontaktandmed.

Loomakliiniku kõneisik Gemma Lawton sõnas väljaandele Stratford Herald, et koerte ja kasside kiibistamisest räägitakse alatasa, kuid nagu juhtunu näitab, tuleks kiip panna ka sulistele lemmikloomadele. «Kunagi ei või teada, millal lemmik põgeneb,» nentis Lawton. «Meil on hea meel, et vähemalt Wilma lugu õnnelikult lõppes.»