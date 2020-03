KODUS IGAV? ⟩ Jälgi looduses toimuvat RMK looduskaamerate vahendusel

Riigis väljakuulutatud eriolukorra tõttu on vajalik püsida kodus ning vältida koroonaviiruse leviku vähendamiseks rahvarohkeid kohti. Üks turvaline võimalus looduses toimuva kogemiseks kodust lahkumata on RMK looduskaamerate jälgimine Riigimetsa YouTube'i-kanalil .

Nii saab näiteks Saaremaale püsti pandud kaamera vahendusel jälgida hirvede tegemisi söödaplatsil, kus just praegu on hirvedel sarvede heitmise ja uute kasvamise aeg. «Hirvekari koguneb platsile videviku saabudes, mil kaamera ees saab korraga näha nii vanade sarvedega pulle kui ka äsja sarvituks jäänud häbelikke nudipäiseid isendeid. Tänaseks on poetatud otse kaamera ette platsile neli sarve, võimsaim neist on kaheksaharuline sarv,» räägib zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt hirvede elust.

Tallinna loomaaia territooriumile on omatahtsi kodu rajanud aga mägrad, kes tänavusel soojal talvel talveuinakusse ei jäänudki. Mägrad on kõige aktiivsemad õhtuti ja öötundidel demonstreerides julgelt oma eluolu otse kaamera ees. Kes keskpäeval satub kaamerat vaatama, võib märgata aga urgu peitunud mägrapere asemel selle läheduses liikuvaid rebaseid, metskitsi, halljäneseid ja erinevaid linnuliike.

Kalasõpru rõõmustab Võrtsjärve põhjakalda üleujutatud alale ülesseatud kalakaamera, mille vahendusel on lootust näha kudema siirduvaid haugi. Mõned purikad on juba end näidanud, aga õige kudeaeg on neil alles ees. Seevastu on viimased ööd olnud vilgas elu särjeparvedel ja viidikatel. Kui Võrtsjärvel jääb tuul vaiksemaks ning vesi selgineb, kuuleb mikrofonist tuulevilina asemel saabunud rändlindude laulu, lobistavate kalade heli ja ilmade soojenedes ka konnakontserti. Kevade edenedes aktiviseeruvad ka vees elavad selgrootud, seega kalakaamera põnevaimad ajad on veel ees.