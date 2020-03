VÄLJAKUTSE ⟩ Osale smuutiretsepti võistlusel loomade heaks

«Taimsed valikud» on toitlustusettevõtetele suunatud programm, mille eesmärk on suurendada vegantoidu valikut ja nähtavust Eesti toidukohtades. Programmiga liitumise eeltingimuseks on igapäevane rikkalik täistaimne menüü, mille puhul kliendil on vegantoidust võimalik saada võrdväärne elamus tavatoidu eelistajaga. Programmiga liitunud söögikohad tunneb ära oranž-rohelise kleebise «Vegansõbralik - vegan friendly» järgi.