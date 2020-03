VIDEO ⟩ Tallinna loomaaia tiiger Pootsman on taas uude elupaika kolinud

Heade geenidega hurmur Pootsman, kelle mõlemad vanemad on pärit loodusest, on edasi liikunud Itaaliasse, Parco Natura Viva loomaaeda. Parco Natura Viva on üks suurepärasemaid loomaaedu Euroopas. Seal on spetsiaalselt amuuri tiigritele rajatud suur aedik koos veekogu ja lopsaka taimestikuga, pühendunud töötajad ning Pootsmanile vääriline partner – amuuri tiiger Luva.