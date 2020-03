Tallinn sulges kõik koerte jalutusväljakud

Lisaks koerteväljakutele piiratakse ka Tallinna avalikke mängu- ja spordiväljakuid, et takistada koroonaviiruse kohapealset levikut.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on eelnimetatud kohtades külastajate arv mitmekordistunud. Tallinn peab mõistlikuks, et praeguses olukorras, kus nakkusriski oht on kõrge, tuleb vähendada ja piirata kokkupuudet teiste inimeste ja pindadega.