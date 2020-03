AITA LEIDA KODU ⟩ Aastaid valvuritena leiba teeninud Piraat ja Reks koondati päevapealt

MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner sõnas, et õnneks leidus hea hingega inimene, kes koertele kodu leidmise oma peale võttis. Tema kirjeldab Reksi ja Piraati nii: «Mainin kohe, et neid inimesi, kelle nimele koerad on registris kantud, ei ole mõtet isegi kiruma hakata — nad lihtsalt andsid oma nõusoleku kunagi ja pole koertega otseses mõttes seotud olnud. Neil ei ole võimalust koertele kodu pakkuda ja ka kodude otsimisega nad tegelema ei hakka. Piraat ja Reks on elanud väliaedikus ja kuudis. Nad on peaaegu kogu elu koos olnud ja saavad omavahel hästi läbi. Söövad kõike isuga ja toiduga ei pirtsuta.»