KAS SAAD AIDATA? ⟩ Eestimaa Loomakaitse Liit vajab Tartus hädasti ruume

ELL-i soovid ruumidele on järgmised:

ELL on valmis võtma ruumid rendile pikemaaegselt ehk püsivalt kassitoaks. Ruumid ei pea olema euroremonditud, vajadusel saavad loomapäästjad ka ise sos-remondi teha. Oluline on aga, et seda oleks võimalik teha ilma väga suurte kuludeta.