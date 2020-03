PÄEVAKÄPP ⟩ Stressi tõttu karva kaotav Vikerkaar tahab väga päriskoju

Vikerkaar saabus turvakodu vabatahtlike hoole alla mõni nädal tagasi ning peagi selgus, et Vikerkaare jaoks on elu teiste kassidega väga raske. Hetkel on turvakodus mitmeid aktiivseid ja mänguhimulisi kasse, mis mõne teise, rahulikuma kassi jaoks on ebamugav ning võib tekitada stressi.