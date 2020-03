PÄEVAKÄPP ⟩ Siiamilaadne Simmu hüppab igaühele tervituseks sülla

Ilmselt on üheks peamiseks takistuseks Simmu kojumineku puhul tema vigastatud silm. Kui väga me alati loodame, et kassihuvilised valiksid omale uut sõpra iseloomu alusel, heidaksid kõrvale kassi välimuse ning valiksid kassi südamega, kuid siiani saab visuaalne välimus tihti valikul võitu.

On inimesi, kes tunnevad mõne visuaalse probleemi puhul hirmu, kes tunneb valehäbi, kes kardab, et sellega kaasnevad terviseprobleemid. Nii jääbki märkamata tõeline Simmu - see üliarmas paikass, kes turvakodus juba uksel tervituseks kõigile sülle hüppab.

Meie loodame, et just sina oled see, kes näeb tõelist Simmut. Et sina näed, kui väga Simmu igatseb päriskodu järele ning kui väga tahab ta igal õhtul oma inimese kaissu pugeda, mitte turvakodu pehmeima pesa pärast teiste kassidega võidelda. Simmu loodab, et sa märkad teda, mitte tema tänaval saadud silmavigastust, mis igavesti tema minevikku meenutama jääb.

Öeldakse, et arm kaunistab meest - meie arvame, et arm räägib oma loo. Simmu silmavigastus räägib sellest, mida Simmu on oma elus läbi elanud ning kodus hakkaks meenutama seda, kuhu Simmu on pärast elu keerdkäike viimaks jõudnud - päris oma koju!