PÄEVAKÄPP ⟩ Teiste kasside kiusu ohvriks sattunud Ramses vajab omaenda paigakest

Sellises olukorras satuvad sageli ohvri rolli need kõige õrnemad ja hellemad turvakodu nurrikute seast - need, kes ise kärbselegi liiga ei teeks ning võib-olla just oma malbuse ja tagasihoidlikkuse tõttu kiusamise ohvriks satuvad.

Väikene Ramses saabus turvakodusse jaanuarikuus ning oli juba esimesest päevast peale alalhoidlik ja malbe. Kogu aeg üritas Ramses end märkamatuks teha, tundes nagu ta oleks siin maailmas üleliigne, kellelegi koormaks ja teda ei peaks siin üldse olema. Iga päev julgustasid turvakodu vabatahtlikud Ramsest, toetasid teda hea sõna, õrna pai ja kosutava konserviga, kuni märkasid, et olukord on võtnud drastilised pöörded.

Kui Ramses mõni nädal tagasi teiste kiisudega kassituppa liikuma läks, sai selgeks, et Ramsest käiakse pesas kiusamas ja käpaga löömas. Iga rünnak murrab Ramsese niigi õrna enesekindlust ja turvatunnet. Kuidas elada, kui sa tunned, et pole midagi väärt? Kui su niigi madalat enesehinnangut iga päev murtakse? Kui iga päev pead tundma hirmu?

Ramsese jaoks ei ole elu kunagi kerge olnud. Tänaval tuli võidelda ellujäämise nimel ning iga järgnev päev oli eelmisest hullem. Turvakodus on küll pehme pesa ning värsket konservi täis kauss, kuid vabatahtlikudki ei ole saanud Ramsesele turvatunnet pakkuda, sest teised kassid üritava Ramsese peal oma võimu näidata. Kiusajaid püütakse küll Ramsesest eraldi hoida, kuid kahju on juba tehtud ning Ramses on turvakodus hirmul.

Palun, mine Ramsesele appi! Paku kassipoisile päris oma kodu ning näita talle, et tal on koht siin maailmas. Näita talle, et temagi võib olla armastatud, et temagi on kõige paremat kohtlemist väärt ning paku talle turvatunnet.