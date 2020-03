Kas sul on lemmikule juba ussirohi antud? Loe, miks seda kindlasti tegema peaksid

Koera organismis liiguvad parasiidi vastsed vereringes ringi ning jäävad ootama emase koera tiinust, et siis ühel hetkel läbi platsenta ja emapiima kutsikatele kanduda. Kutsika organismis arenevad parasiidid aga valmikuteks ja nende munad pääsevad väliskeskkonda. Inimesed puutuvadki kutsikasolkmega kokku peamiselt pesemata kätega süües. Lemmiku siseparasiidid ohustavad enim just väikelapsi, sest roomates katsuvad nad palju maapinda. Solkmetõbi võib inimesele kaasa tuua iivelduse, suurenenud süljevooluse, kõhuvalu ning oksendamise. Et seda vältida, on äärmiselt oluline suhtuda tõsiselt parasiitide tõrjesse ja ussikuuri.

Paraku on ikka veel levinud omanike seas arusaam, et kui lemmiku väljaheites parasiite või valgeid „niidikesi“ märgata pole, ei ole ka vajadust parasiiditõrjeks. Tegelikult tegutsevad solkmed näiteks kutsika puhul tema peensooles. Et neid väljaheites näha oleks, peab neid peensooles juba nii palju olema, et nad sinna enam ära ei mahu. Seega tasuks ennetamise mõttes ussikuuriga alustada juba koera tiinuse ajal ning jätkata igakuiselt kuni kutsika poole aastaseks saamiseni. Täpsemini oskab ses osas nõu anda loomaarst.

Ussirohutamine peab olema regulaarne

Kuni aastasele koerale tuleks ussirohtu manustada kord kuus ning sealt edasi kord kvartalis. Kui aga märkad juba väljaheites usse või ussimune, peaks kuuri kümne päeva pärast kordama. Arvesta, et kui plaanid lemmikuga tulevikus reisida, siis on riike, kuhu kehtiva ussikuurita üldse ei lubatagi, näiteks Soome. Sel juhul tuleks vähemalt viis päeva enne riiki sisenemist külastada veterinaari. Kaasa tuleks võtta ka lemmiku Europass, kuhu loomaarst vastava märkme paneb.

Mis juhtub, kui ma ussirohtu ei anna?

Solkmed, pael- ja ümarussid kurnavad sinu lemmiku organismi. Enamasti on sümptomiteks loid olek, väsimus, seedeprobleemid ja oksendamine. Parasiidid satuvad peremeesorganismi veresoonkonda, kust edasi liiguvad kopsu ja maksa ning sealt omakorda mujale, näiteks ajju ja lihastesse. Parasiidid toituvad su lemmiku toitainetest ja vitamiinidest. Ka nende vastsed teevad palju kurja: purustavad organeid ja kudesid. Nagu ka eelnevalt mainitud, võivad enamik lemmikloomadel esinevatest parasiitidest edasi kanduda ka inimesele. Ja ehkki solge ei suuda inimese soolestikus paljuneda, võib ta end seal sellegi poolest mugavalt tunda, kehas ringi liikuda ja erinevaid tüsistusi tekitada.

Korista oma lemmiku järelt

Täiskasvanud ümaruss muneb päevas nii palju mune, et see suurusjärk võib ulatuda sadadesse tuhandetesse. Üks nakatunud koer võib nakatada tuhandeid teisi lemmikuid. Kuna parasiitide munad on väga vastupidavad, siis on äärmiselt oluline, et omanik oma looma väljaheite koheselt ära koristaks.

Kas toakassile tuleb ka ussirohtu anda?

Jah, sest usse ei saa ainult väljast. Näiteks võib usse saada pesemata marjadelt või puuviljadelt, samuti haiget looma katsudes või paitades. Sageli jõuavad ussid koju ka välisjalanõude kaudu.

Kuidas ussirohtu valida?