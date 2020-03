Tallinna koeraomanikud said olulise meeldetuletuse

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et üha päikselisem ilm ning viiruse tõttu seatud piirangud meelitavad jalutama aina rohkem elanikke avalikes kohtades oma lemmikloomaga, kuid põhitõdesid unustada ei tohi.

«Avalikus kohas peab olema koer rihma otsas. Seda eriti nüüd, kus inimesi on terviseradadel, parkides ja mujal jalutamas tavapärasest rohkem. Loomaomanik peab olema hoolas, et koerahammustused meedikutele lisatööd ei tooks,» jätkas linnaosavanem.

Lisaks paigaldas linnaosavalitsus lisamärke, mis tuletavad koeraomanikele meelde lemmiku järelt koristamise kohustust. «Esimesed märgid said paigaldatud juba eelmise aasta oktoobris, kuid elanike tagasiside andis märku, et selliseid meeldetuletusi on vaja enam. Ajastuski selleks tundub praegu terviseradadel ja randades toimuvat jälgides sobiv,» leidis Hanimägi, kes samas kutsus üles ka õues hoidma teineteisest siiski võimalikult suurt distantsi.