PÄEVAKÄPP ⟩ Kassikolooniast pääsenud Keius peitub tõeline rõõmupall

Väikene Keiu on tõeliselt uudishimulik karvapall, kes ei püsi pudeliski paigal. Olgu-olgu, ega turvakodu vabatahtlikud pole teda pudelisse proovinud panna, kuid selge on see, et väike mänguhimuline kiisupreili on üks tõeline seikleja.