Spetsialist vastab: kas koerale võib oma taldrikult toitu anda?

Koerte dieet peab olema reguleeritud ja tasakaalustatud nagu inimestelgi. Reeglina pakuvad kõik koeratoidud sinu kutsale seda, mida tal tervislikuks arenguks vaja minna võib, olgu ta kutsikas või täiskasvanud koer. See tähendab, et mingit erilist lisatoitu ta ei vaja ja seda eriti inimeste toidulaualt.

Kui muretsed, jälgi seda, et koera tervis oleks tema toitumist arvestades korras ja karv läikiv. Toit, mida inimesed söövad, võib koerale põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust ja ei anna talle vajalikke toitaineid. Koera toites tuleb olla teadlik toitainete vajadusest ja toidu kogustest. Seda vastavalt koerale ja tõule. Ehk lühidalt on vastus, et oma taldrikust koerale toitu anda ei tohi. Ta võib seda sinult küll lunida, kuid püüa tema suurtest anuvatest silmadest mitte välja teha.