OTSEPILT ⟩ Nahkhiirekaamera näitab aasta looma talvitumist

Kaamera on suunatud tiigilendlaste kobarale, kus tihedasti üksteise kõrval rippuvad loomad on tardunes. Loomade kehatemperatuur on selles seisundis langenud koopa temperatuuri tasemele, nende südame töö on aeglustunud umbes 20 löögini minutis. Võrdluseks: lennates võib nahkhiire süda lüüa kuni 1000 korda minutis.