VIDEO ⟩ Lääne-Virumaa metsas ilmutas end karuema koos viie pojaga

«Mark tuli metsast, läks mööda metsateed auto poole, vaatas millegipärast tagasi ja märkas alles siis, et karud vantsisid tal sabas,» edastas Valner Reisi kirjelduse juhtunust. «Kõigepealt märkas ema ning siis hakkasid pojad ükshaaval välja ilmuma. Mark vaatas ja imetles, hirmu polnud, sest auto oli sealsamas kõrval. Adrenaliin oli aga laes — sellest ka käte värisemine.» Reisi on oma elu jooksul küll karusid näinud, ent taoline vaatepilt oli ka tema jaoks esmakordne.

Kuna piirkonna elanikud on karudega harjunud ja neisse suhtutakse sõbralikkuse ja aupaklikkusega, on nii mõnigi kohalik mures, et viie jõmpsika kasvatamine praegustes tingimusted võib keeruliseks osutuda. Seetõttu pandi kiirelt kokku plaan kuidas metsaotte toetada: juba homme veristatakse Valneri sõnul paar lammast ja viiakse kohta, kus karusid nähti, et nad kingi loodetavasti üles leiaks ja sellest ka kasu lõikaks.