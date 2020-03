VIDEO ⟩ Tallinnas langes hülgepoeg koerarünnaku ohvriks

Selle hülgepoja esimesed elukogemused on kurvad, sest veriseid puremisjälgi leidus üle kogu ta keha. Sõle kliiniku loomaarst Ketlin Sõstra, kes hülge üle vaatas, kinnitas, et haavade taga oli koerarünnak.

Valneri sõnul ei saa eestlased olukorra tõsidusest aru: «Olge palun inimesed! Hoidke oma koerad eriti just rannikul praegusel ajal rihma otsas. Te ei taha ju, et teie imikut koer ründaks ja näost hammustaks? Miks siis hülgepoegadega teistmoodi on? Hirm ja valu on samad. Abitus ka.»