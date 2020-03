Eesti üks suurimaid loomade varjupaiku on hädaolukorras

«Nahaseen. Herpes. Silmapõletik. Hambakivi. Murdunud kihv. Kõhulahtisus. Allergia. Nendest kiisudest, kes kannavad ülalnimetatuid tõvesid, me ei kirjuta või ei palu abi. Nende kliinikuarved on alati umbkaudu 30-80 eurot ja ravi on tegelikult tõhus, enamasti vaid aeganõudev,» kirjutas Pesaleidja sotsiaalmeedias. «Aga oleme praeguseks mõistnud, et iga pisike arve teeb kokku lõpuks ühe ääretult suure arve.»

«Oleme olukorras, kus oleme sunnitud taaskord abi paluma, armsad sõbrad. Teame, et hetkel valitseb raske aeg. Aga meie kiisud vajavad abi sellest hoolimata ja me pakume seda abi neile eriolukorrast meie vabariigist hoolimata,» jätkas Pesaleidja.

«Pisikesed kliinikuarved on võtnud suuna, kus kogusumma neile on ligikaudu 1000 eurot. Aga me oleme annetustel põhinev MTÜ ja vajame meeletult abi, et see kõik ära tasuda.»