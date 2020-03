ELU LÄHEB EDASI ⟩ AHHAA-keskuse elusaalis sünnivad uued ilmakodanikud

AHHAA juhatuse esimees Andres Juur rääkis, et teaduskeskuse metsakuklaste, tibude ja teiste elusolendite eest hoolitsetakse ka karantiini ajal nii, nagu varem. «Kuigi AHHAA suleti päevapealt, on keskuses praegu inkubaatoritäis kanamune, mis järjest koorumisküpseks saavad.»

Juur lisas, et ka pärast koorumist jätkub tibude elu harjumuspäraselt: neist kasvavad Lõuna-Eesti taludes munakanad. AHHAA sipelgapesas elutsevad 20 000 metsakuklast toituvad ka praegu sama mitmekesiselt nagu enne keskuse sulgemist. «Kõige rohkem meeldib neile suhkru- ja meevesi,» rääkis Juur. Ent kuklaste toidulauale kuuluvad ka õunad, hakkliha ja muna, lisaks rikastatakse nende einet vakladega, keda kuklased ka päris metsas jahivad.

Juur lisas, et kui tibude ja sipelgate eest hoolitsevad AHHAA töötajad, siis merihobukeste ning Punase mere kalade ja korallide heaolu eest vastutab eraldi hooldusfirma. «Nemad teavad meist paremini, kuidas akvaariumid puhtana hoida ja sealseid asukaid toita.» AHHAA juhatuse liige rääkis, et keskuses toimuvad jõudumööda ka muud tööd. «Näiteks pakkisime kokku ajutise näituse «Ahhaa, teaduse tuum!», mis rändab Šveitsi tagasi. Ka toimuvad suuremad hooldustööd veemaailmas, mis on üks pisemate külastajate lemmikeksponaate,» tutvustas Juur.