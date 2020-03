FOTOD ⟩ Spits jäi raske haiguse tagajärjel ninast ilma

Prosser ei soovinud aga alla anda ning leidis lõpuks veterinaari, kes oli valmis Poad opereerima, kuid hoiatas, et koera välimus muutub drastiliselt ning see võib inimestes ebamugavust tekitada. Prosseri sõnul ei omanud see aga tema jaoks tähtsust — neljajalgse sõbra elu on hindamatu ning Poa ise teadupärast peeglisse ei vaata, mistõttu välimuse muutus teda ei häiriks.