Loomaarst vastab: miks tahavad kassid asju maha lükata?

Kui kass näeb tühjal pinnal väiksemat eset, mida on mugav käpaga lüüa, võib ta selle põrandale lükata uudishimust, mängu eesmärgil või instinktide ajel, kuna ese võib talle saaki meenutada. Kass on uudishimulik loom ja riiulil uut asja silmates tahab seda lähemalt uurida. Kuna kassid on ka ettevaatlikud, sudivad nad eset käpaga, et näha, ega see ohtlik pole.