Mida lemmikuga karantiini ajal ette võtta?

Õppige mängides

Sinu lemmik on kindlasti rõõmus, et rohkem kodus oled ja temaga tegeled. Mängige vabamal hetkel näiteks peitust. Või peida erinevatesse kohtadesse snäkke ja jälgi, kuidas su neljajalgne sõber põnevusega neid otsima hakkab. Sellega treenid ühtlasi koera haistmismeelt. Ta õpib otsima, tuvastama ning näitama lõhna ja eset. Mine tea, vahest õnnestub nii tulevikus su lemmikul kadunud asjade otsimisel abiks olla.

Võta appi ka mänguasjad. Kui koer on vanadest tüdinenud, või on need lihtsalt juba oma aja üle elanud, saad mugavalt poodi minemata e-poest uued tellida. Siiski tasub mänguasjade puhul silmas pidada, et need oleks koera suurusele vastavad — väldi selliseid, mis võivad lämbumisohtu põhjustada. Arvesta ka sellega, mida su koerale rohkem teha meeldib: kui ta tahab närida, vali spetsiaalselt närimiseks mõeldud lelu, kui aga tirida ja sikutada, siis sobiks hästi näiteks sõlmedega nöörid.

Aina enam koguvad populaarsust interaktiivsed mänguasjad, mis koertele palju tegevust pakuvad ja samal ajal tema mõtlemist treenivad. Selliste mänguasjade eesmärgiks on panna koer ära arvama, mida ja millises järjekorras ta tegema peab, et saada maiust. Kuna selline tegevus hoiab su lemmikut pikemat aega tegevuses, saad samal ajal tööle keskenduda, ilma et ta tähelepanu luniks või sind endaga mängima kutsuks.

Minge jalutama

Kui aga tunned, et ei jaksa enam nelja seina vahel istuda ja aju vajaks töömõtetest puhkust, minge pikemale jalutuskäigule. Värskes õhus liikumist soosivad juba ka soojemad ja päikselisemad ilmad. Kui olete harjunud koeraparkides ja tiheasustusalades käima, siis neid peaks praegu muidugi vältima. Eelistage näiteks metsa, raba või mereäärseid jalutuskäike, aga viimase puhul tasuks kindlasti eelnevalt uurida, millistesse randadesse võib koeraga minna, millistesse mitte. Samuti võiks pilgu peale heita lemmiku jalutusvarustusele.

Kuna koer vajab jalutamist iga päev sõltumata ilmast, võiks tema garderoobis igaks juhuks olla üks mugav vihmajope. Kindlasti on oluline üle vaadata ka rihma seisukord. Tänapäeval on juba suur valik spetsiaalset varustust erinevateks aktiivseteks tegevusteks. Tavaline rihm ei pruugi piisavalt vastupidav olla, mistõttu võib see katki minna või lemmikut pooma hakata. Ja ehkki on neid lemmikloomaomanikke, kes käiks oma lemmikuga jalutamas hoopis rihmata, siis tegelikult tasuks ikkagi koera rihmas hoida. Uues kohas võivad uued lõhnad ja teised jalutajad sinu lemmikut ehmatada, mille tagajärjel võib ta sinulegi ootamatult reageerida.