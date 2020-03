PÄEVAKÄPP ⟩ Omaniku poolt hüljatud Joshi ootab teist võimalust

Võib-olla arvab Joshi, et tema ise oli kodukaotuses süüdi ning peab nüüd kogu hingest pingutama, et kellegigi vääriline olla. Meie arvame aga, et Joshi on vägagi kuum «kaup» ning hoopis Joshi on see, kelle ees tulevased südamesõbrad kogu südamest pingutama peavad, et Joshi poolt valituks osutuda. Kes siis ei tahaks endale paimaiast, sõbralikku ja vägagi vinge nurrumootoriga parimat sõpra?!