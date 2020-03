TÄHTIS TEADA ⟩ Kuidas käituda eriolukorras, kui oled loomaomanik?

COVID-19 arvatakse olevat küll loomse algpäritoluga, kuid levib inimeselt inimesele ning nii WSAVA (Ülemaailmne väikeloomaveterinaaride assotsiatsioon) kui ka Global Veterinary Community - ühendus, mis liidab ligi 200 000 loomaarsti üle maailma - kinnitavad, et puudub hetkel oht, et lemmikloomad võiksid nakatuda või olla nakkusallikaks inimestele.

Hong Kongis tuvastati koroonaviiruse patsiendi koeral 28. veebruaril nõrk positiivne tulemus koroonaviiruse osas. Hong Kongi koer ilmselt sai nakatunud inimeselt viiruse osakesi, aga viirus ei paljunenud tema hingamisteedes. Pole mingeid tõendeid, et koer oleks nakatunud COVID-19 haigusesse. Siiski rõhutatakse, et koroonaviirusesse nakatunud inimesed peaksid vältima kontakte lisaks inimestele ka lemmikloomadega, kuni me oleme viirust paremini tundma õppinud.