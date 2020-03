Harjumaalt leiti püünisraudadesse lõksu jäänud kass

Valner selgitas, et pahatihti löövad taolised rauad luu puruks, kuid sel kassil vedas ning vahejuhtum talle raskelt viga ei teinud. Loom oli näljane ja janus ning tema kasukas oli täis puuke ja muid parasiite. Välimuse järgi tundus, et väga kaua ta lõksus ei olnud.

Jooksvalt saabunud info kohaselt on see juba teine kiisu, keda sealkandis taolisel viisil püüda on proovitud. Raudadega loomade püüdmiseks on kindlad reeglid, mida antud juhul täidetud pole. Kahe kassiga seotud teabe ja püünisrauad edastab Loomapäästegrupp Keskkonnainspektsioonile menetlemiseks.