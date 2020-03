VTA: pole tõendeid, et uus koroonaviirus leviks ka loomadele

Ehkki viirus näib olevat pärit loomadelt, levib see nüüd inimeselt inimesele. Arvatakse, et inimestevaheline levik toimub peamiselt hingamisteede kaudu.

Hong Kongis tuvastati koroonaviiruse patsiendi koeral 28. veebruaril nõrk positiivne tulemus koroonaviiruse osas. Hong Kongi koer ilmselt sai nakatunud inimeselt viiruse osakesi, aga viirus ei paljunenud tema hingamisteedes. Siiski pole mingeid tõendeid, et koer oleks nakatunud COVID-19 haigusesse. Seega puudub hetkel oht, et lemmikloomad võiksid nakatuda või olla nakkusallikaks inimestele.

Pärast lemmikloomadega kokkupuutumist on soovitav pesta käsi vee ja seebiga. Elementaarsete hügieeninõuete täitmine aitab kaitsta ka mitmesuguste tavaliste bakterite eest nagu E. coli ja Salmonella, mis võivad loomadelt inimestele üle kanduda. Riskipiirkondades tuleks vältida kontakti loomadega. Samuti turge ja kohti, kus käideldakse elusaid ja surnud loomi.

Mõned saadaval olevad koerte koroonaviiruse vaktsiinid on ette nähtud kaitseks koronaviirusenteriidi nakkuse eest ja pole mõeldud hingamisteede nakkuste eest kaitsmiseks. Hetkel puuduvad tõendid selle kohta, et koerte vaktsineerimine kaubanduslikult saadavate vaktsiinidega tagaks ristkaitse COVID-19 nakkuse eest, kuna seedeelundkonna- ja hingamisteede viirused on selgelt erinevad koroonaviiruse variandid. Koerte hingamisteede koroonaviiruse nakkuse vastu vaktsiini saadaval ei ole.