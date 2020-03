AITA ABIVAJAJAT ⟩ Kassitüdruk Siisu herpese tagant ilmus välja midagi palju hirmutavamat

Kui ravikuur läbi, täheldas Pesaleidja ravijuht, et Siisu tundus ebatavaliselt loid ja oluliselt rahulikum, kui muidu. Vedelikupuudust kassil polnud, tema söögiisu oli jätkuvalt hea, kuid miski oli valesti. Niisiis võeti Siisu kaasa, kui tekkis vajadus teise Pesaleidja hoolealusega kliinikusse viia.

Kassikesele tehti analüüsid, võeti vereproovid ja teda kraaditi — ei midagi hullu. Igaks juhuks avaldasid Pesaleidja vabatahtlikud aga soovi vereproov edasistele uuringutele saata ning need avaldasid, et Siisul on kuiv FIP ehk kasside nakkuslik peritoniit.