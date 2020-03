TEST TERAVSILMADELE ⟩ Kas leiad mänguasjahunnikust üles seal peituva kassi?

Marc Carney tegi hiljuti pildi oma tütre hiiglaslikust mänguasjakollektsioonist, mille too oma voodile oli sättinud. Alles peale fotografeerimise lõppu märkas Carney, et oli juhuslikult pildile püüdnud ka perekonna kassi Obi, kes lelude keskel pikutas. Mees otsustas fotot jagada veebilehel Reddit, kus nii mõnelgi kasutajal kassi märkamisega raskusi oli. Kas sina leiad Obi üles?

Carney sõnas veebilehele The Dodo, et kuigi puhkekoht oli loominguline, ei püüdnud Obi tõenäoliselt meelega nähtamatuks jääda vaid leidis lihtsalt, et mänguasjad olid mugavaks küljealuseks. Lisaks sellele meeldib talle puhata kastides ning vahelduseks mööda maja ringi tormata, et siis jälle põõnama minna.