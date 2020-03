PÄEVAKÄPP ⟩ Hellust otsiv Sõber hoiab inimesest 18 küünega kinni

Kassipoiss Sõber on üks tõeline sõber. Julgeme väita, et Sõber on hetkel turvakodu üks siiramaid kasse. Nii lihtne, nii aus, nii siiras ja nii sõbralik. Ta kohe oskab osavalt südamesse pugeda ning ennast sinna igaveseks istutada.

Kuigi tegemist on pontsaka isaskassiga, on Sõber üks tõeline hellik, kes üritab turvakodus igal võimalusel inimese külje alla pugeda. Süles olles hoiab Sõber kõigi oma 18 küünega tugevasti inimesest kinni ning loodab, et temast ei lasta mitte kunagi lahti. Tema kiindumus inimeste vastu on nii suur ka pärast läbielatut ning ta sooviks lihtsalt, et keegi hoiaks ka temast kõigi oma «küüntega» kinni ning ei laseks temast iialgi lahti.