Hispaanias tekitas omapärase soenguga lemmikloom korraliku lõvipaanika

Molina de Segura kohalik politsei viis koera omanikule tagasi, kuid neile ei ole teada, miks on koeral just lõvi meenutav soeng.

«Me ei tea motiivi, miks on koer sellise soenguga. Praegu pole sellele ühtegi õigustatud motiivi,» selgitas kohaliku politsei esindaja ja lisas, et on veel selgitamisel, kas koerale on kõik vajalikud vaktsiinid tehtud ja kas tema dokumendid on korras.