Omanikud leidsid klammerduva kassi lollitamiseks suurepärase mooduse

Suurbritannias elavad Rebecca May ja tema abikaasa Alex võtsid Ziggy ühest Londoni varjupaigast kolme aasta eest, vahendab The Dodo. Kui esialgu oli kass häbelik, siis peagi ei pidanud ta paljuks alatasa Rebecca ja Alexi lähedust otsida.

Kui muidu võiks kassi suur armastus südameid sulatada, siis Rebecca ja Alexi jaoks on see probleemiks saanud. Mõnda aega on nad tööd teinud kodust ja Ziggy suur tähelepanuvajadus tähendab, et kass on ühel neist pidevalt süles ja hüppab omanikele peale veel enne seda, kui nood täielikult maha istuda jõuavad.