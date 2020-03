FOTOD ⟩ 95-kilogrammine ponimõõtu dogi peab end sülekoeraks

35-aastane Jenny Saccoccia ja tema abikaasa Chris jagavad oma neljatoalist maja Thunderi-nimelise dogiga. Kui kaheksa-aastane hiigelkoer jalutuskäigule viiakse, on tavaline, et möödujad temast pilte klõpsivad.

Välimus on aga petlik, sest Thunder on hell hiiglane ning karjajuhi positsioonile pretendeerivad palju enam teised perekoerad, kes kõik on Thunderist silmnähtavalt väiksemad ning viimane suhtub endast pisematesse neljajalgsetesse teatava pelglikkusega.

«Thunder on perekonna pesamuna, sest iseloomult on ta äärmiselt hell. Talle meeldib väga süles olla, sest ta ei saa ise arugi, kui suur ta tegelikult on,» rääkis Saccoccia veebilehele Storytrender. «Ta pärineb suurt kasvu dogide suguliinist — tema isa oli tšempionist näitusekoer ning meil on väga vedanud, et üks kutsikatest meie omaks sai.»